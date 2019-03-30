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Опубликовано видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

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Опубликовано видео пожара в спорткомплексе «Олимпийский»

Москва, 30 марта. Пожар произошел в столичном спортивном комплексе «Олимпийский». В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Информация о возгорании поступила в спецслужбы в 18.36 в субботу. В 19.21 пожар был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве. По предварительным данным, причиной возгорания стал кабель, проходящий под подвесным потолком шестого этажа восьмиэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало. Здание «Олимпийского» сейчас находится на реконструкции, поэтому внутри в момент возгорания никого не было.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве
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