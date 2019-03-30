Названа предварительная причина пожара в «Олимпийском»

Москва, 30 марта. Названа предварительная причина пожара в столичном спорткомплексе «Олимпийский». Возгорание могло начаться из-за неисправной проводки, сообщает источник Федерального агентства новостей.

На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, возгорание началось на шестом этаже здания. Сообщений о пострадавших не поступало. Спорткомплекс находится на реконструкции, поэтому внутри никого не было. Причина ЧП будет уточняться в ходе следственных мероприятий.