В Москве горит спорткомплекс «Олимпийский»

Москва, 30 марта. Пожар начался в спорткомплексе «Олимпийский», расположенном в Москве. Здание сейчас находится на реконструкции, поэтому внутри никого нет, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Очевидцы ЧП рассказывают, что из окон «Олимпийского» валит черный дым. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, информация о возгорании поступила в 18.36 в субботу. По предварительным данным, горит шестой этаж восьмиэтажного здания. На месте работают пожарные для ликвидации возгорания. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, площадь пожара выясняется.

Ранее в Москве произошел пожар на лакокрасочном складе. Пылающее здание попало на видео.