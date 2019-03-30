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В Москве горит спорткомплекс «Олимпийский»

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В Москве горит спорткомплекс «Олимпийский»

Москва, 30 марта. Пожар начался в спорткомплексе «Олимпийский», расположенном в Москве. Здание сейчас находится на реконструкции, поэтому внутри никого нет, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Очевидцы ЧП рассказывают, что из окон «Олимпийского» валит черный дым. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, информация о возгорании поступила в 18.36 в субботу. По предварительным данным, горит шестой этаж восьмиэтажного здания. На месте работают пожарные для ликвидации возгорания. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, площадь пожара выясняется.

Ранее в Москве произошел пожар на лакокрасочном складе. Пылающее здание попало на видео.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве
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