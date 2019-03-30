Международный фестиваль видео-арта стартует в Москве 17 апреля

Москва, 30 марта. Международный фестиваль видео-арта «Сейчас&Потом'19» начнется в столице 17 апреля. Мероприятие будет проходить в центре творческих индустрий «Фабрика» до 12 мая, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В этом году для фестиваля был выбран формат выставки. Мероприятие, посвященное теме «Коллективное рядом», проводится при поддержке Французского института в России. Среди участников фестиваля художники из России, Франции, США и Аргентины. Посетители смогут познакомиться с работами таких творцов как Габриэла Гольдер, Анн-Софи Эмар, Дмитрий Булныгин и Александра Митлянская. Также в выставке участвуют произведения групп «Нежные бабы», «Рой», «Коллективные хлопоты» и Trouble Collectiff.

В рамках фестиваля Дмитрий Булныгин представит выполненную в технике видеомэппинга работу, посвященную теме «Единение многих как ритуал». Художники Trouble Collectiff продемонстрируют видеоинсталляцию «Ночные интерьеры», где в созданном творцами виртуальном доме события повседневной жизни перетекают из одной квартиры в другую без каких-либо причинно-следственных связей. Габриэла Гольдер в своей работе исследует феномен толпы, способной подавить индивидуальность и заставить человека поддаться древним инстинктам агрессии и преследования. Также в программе фестиваля перформансы, встречи с художниками и кураторами.