Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Восемь станций фиолетовой ветки столичного метро закроют с 6 по 10 апреля

433
0 Оставить комментарий

Восемь станций фиолетовой ветки столичного метро закроют с 6 по 10 апреля

Москва, 30 марта. Участок Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закроют с 6 по 10 апреля включительно. Пассажирам будет недоступен отрезок от станции «Пролетарская» до станции «Котельники», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения в работе столичной подземки связаны со строительством новой Некрасовской линии. Москвичи и гости города не смогут воспользоваться станциями «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Для удобства пассажиров на период закрытия участка будет организовано движение дополнительного бесплатного наземного транспорта. Также около закрытых станций будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и сотрудники «Организатора Перевозок» и «Мосгортранса». Они помогут горожанам построить маршрут и разобраться в изменениях в движении общественного транспорта.

Строительство Некрасовской линии облегчит доступ к метрополитену для 800 тысяч жителей. Также снизится нагрузка на юго-восточные станции Таганско-Краснопресненской линии. Ранее сообщалось, что первый участок Некрасовской ветки запустят уже в начале лета этого года.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров