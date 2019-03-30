Восемь станций фиолетовой ветки столичного метро закроют с 6 по 10 апреля

Москва, 30 марта. Участок Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закроют с 6 по 10 апреля включительно. Пассажирам будет недоступен отрезок от станции «Пролетарская» до станции «Котельники», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения в работе столичной подземки связаны со строительством новой Некрасовской линии. Москвичи и гости города не смогут воспользоваться станциями «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Для удобства пассажиров на период закрытия участка будет организовано движение дополнительного бесплатного наземного транспорта. Также около закрытых станций будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и сотрудники «Организатора Перевозок» и «Мосгортранса». Они помогут горожанам построить маршрут и разобраться в изменениях в движении общественного транспорта.

Строительство Некрасовской линии облегчит доступ к метрополитену для 800 тысяч жителей. Также снизится нагрузка на юго-восточные станции Таганско-Краснопресненской линии. Ранее сообщалось, что первый участок Некрасовской ветки запустят уже в начале лета этого года.