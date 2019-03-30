Синюю ветку московского метро планируют продлить до Гольяново

Москва, 30 марта. Новую станцию Московского метрополитена планируют построить в районе Гольяново в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Вопрос продления Арбатско-Покровской линии московской подземки обсудили на заседании штаба по градостроительной политике. Гольяново является густонаселенным районом, жители которого испытывают потребность в улучшении транспортной инфраструктуры. Горожане отправили множество обращений мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой построить здесь станцию метро. Также местные жители говорили об этом на личной встрече с главой столицы.

Вчера Сергей Собянин принял решение о разработке проектной документации, связанной с продлением синей ветки. В течение шести месяцев станет известно, где именно пройдет новый участок столичной подземки и расположится станция метро в Гольяново.

«Для нас эта тема не входит в число первоочередных, потому что сейчас самый главный проект — Большая кольцевая линия, но параллельно мы начнем ее двигать, так, чтобы в 2023 году эту станцию тоже построить», — отметил Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство станции метро «Зюзино». Она расположится на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ).