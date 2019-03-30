Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синюю ветку московского метро планируют продлить до Гольяново

39
0 Оставить комментарий

Синюю ветку московского метро планируют продлить до Гольяново

Москва, 30 марта. Новую станцию Московского метрополитена планируют построить в районе Гольяново в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Вопрос продления Арбатско-Покровской линии московской подземки обсудили на заседании штаба по градостроительной политике. Гольяново является густонаселенным районом, жители которого испытывают потребность в улучшении транспортной инфраструктуры. Горожане отправили множество обращений мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой построить здесь станцию метро. Также местные жители говорили об этом на личной встрече с главой столицы.

Вчера Сергей Собянин принял решение о разработке проектной документации, связанной с продлением синей ветки. В течение шести месяцев станет известно, где именно пройдет новый участок столичной подземки и расположится станция метро в Гольяново.

«Для нас эта тема не входит в число первоочередных, потому что сейчас самый главный проект — Большая кольцевая линия, но параллельно мы начнем ее двигать, так, чтобы в 2023 году эту станцию тоже построить», — отметил Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство станции метро «Зюзино». Она расположится на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров