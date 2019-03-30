Станцию метро «Каховская» могут открыть на полгода раньше
Москва, 30 марта. Работы по реконструкции Каховской линии столичного метрополитена могут завершиться на полгода раньше. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Станция «Каховская» сегодня закрылась для пассажиров столичного метро. Изменения в работе подземки связаны с реконструкцией станции и необходимостью ее включения в Большую кольцевую линию. Также Хуснуллин подчеркнул, что Каховская линия была построена 30 лет назад, поэтому требует модернизации. Устаревший участок не может эксплуатироваться в современном метрополитене. Полный комплекс работ по реконструкции займет два года, но открыть станцию «Каховская» постараются уже через полтора года.
Также сегодня закрыли пять станций Сокольнической линии московского метро. Они заработают в обычном режиме уже 6 апреля.