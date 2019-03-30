Переселение в рамках реновации стартовало в московском районе Котловка

Москва, 30 марта. Жители двух старых пятиэтажек, расположенных в столичном районе Котловка, начали переселяться в новые дома в рамках программы реновации. Об этом рассказал заместитель руководителя московского Департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

Первыми новоселами Котловки в рамках реновации станут жильцы домов 47, корпус 2 и 49, корпус 2, расположенных по улице Дмитрия Ульянова. Они получат квартиры в доме 45 по той же улице и в доме 22, находящемся на Севастопольском проспекте. После переезда жители района смогут посещать те же детские сады, школы и поликлиники.

«Это хороший пример того, что переселение осуществляется не только в границах района, но и в границах одного квартала», — подчеркнул Андрей Валуй.

В субботу в Центре информирования началась работа по переселению москвичей из пятиэтажек. Специалисты проконсультируют горожан по вопросу необходимых документов, покажут новое жилье и расскажут, как можно докупить квадратные метры. Все квартиры передаются новым владельцам с отделкой комфорт-класса, стеклопакетами и утепленными дверями. На месте расселяемых пятиэтажек построят новые, современные дома.

Ранее сообщалось, что на Гродненской улице в Москве сносят пятиэтажку, расселенную по программе реновации. Работы ведутся с применением экологичной технологии «умный снос».