Народная обсерватория откроется в Москве в День космонавтики

Москва, 30 марта. Народная обсерватория начнет работу в московском парке Горького в День космонавтики 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Обсерватория будет находиться недалеко от главного входа и памятника Горькому. Посетить ее можно будет бесплатно с 11.00 до 22.00. А с 19.00 до 20.45 все желающие могут послушать лекцию о звездах и планетах. Правда, чтобы попасть на экскурсию, необходимо будет заранее записаться через сайт парка.

«В обсерватории установлен большой телескоп. Его мощности вполне достаточно, чтобы рассмотреть далекие созвездия и даже увидеть пятна на Солнце», — говорится в сообщении.

В саду имени Баумана в 20.30 состоится лекция о космосе на английском языке, которая будет проходить в здании администрации парка. В Бабушкинском парке будет проведен детский конкурс рисунков, а в Измайловском парке состоится выставка «Квантовый переход», на которой можно будет посмотреть картины Александра Вселенского. Все экспонаты будут представлены в павильоне «Арт-парк».

Кроме того, в День космонавтике Музей Победы на Поклонной горе станет бесплатным для всех посетителей с именем Юрий. Чтобы получить право бесплатного визита, достаточно будет представить билетеру свой паспорт.