Отреставрированные статуи фонтана «Дружба народов» установили на ВДНХ

Москва, 30 марта. Статуи фонтана «Дружба народов» вернули на ВДНХ после реставрации, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

16 статуй фонтана вернулись за свои законные места. Реставраторы обратили внимание, что каждая из них весит от 2 до 2,5 тонны.

На самих постаментах с использованием сусального золота воссоздана позолота декоративных венков. Для реставрации специалистам потребовались около пяти килограммов сусального золота.

Работы по возвращению четырехметровых статуй заняли два дня.

«Знаменитые позолоченные фигуры девушек, олицетворяющие входившие в состав СССР республики, вернулись на свои места из реставрационной мастерской», — объявили в городской администрации.

Реставрационные работы фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» были запущены в октябре прошлого года. Это была первая модернизация объектов с момента их установки — за 65 лет эксплуатации. Автором обоих проектов выступает архитектор Константин Топуридзе.

Фонтаны «Дружба Народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ заработают в конце апреля, передает телеканал «360».