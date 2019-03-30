Пять станций Сокольнической линии московского метро закрыли до 5 апреля

Москва, 30 марта. Пять станций Сокольнической линии московского метро закрылись с сегодняшнего дня до 5 апреля включительно. Изменения в работе столичной подземки связаны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Также во время закрытия планируется обновление инфраструктуры, рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Сейчас пассажиры не могут воспользоваться станциями «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Для удобства москвичей и гостей города на время закрытия участка Сокольнической линии организовано движение бесплатного наземного транспорта.

Дмитрий Дощатов рассказал, что обновлением инфраструктуры закрытого отрезка займутся 1,8 тысячи человек. На участке заменят деревянные шпалы на железобетонные, приведут в порядок станционные комплексы. Также по поручению администрации было установлено более 200 информационных щитов и развешено 2,4 тысячи плакатов, чтобы предупредить пассажиров московской подземки об изменениях.

Ранее также сообщалось, что станцию метро «Каховская» закроют на два года. В это время будут проводиться реконструкционные работы.