В московских новостройках увеличилась доля неликвидных квартир

Москва, 30 марта. Эксперты рассказали о резком росте доли неликвидных квартир в новостройках столичного региона. За последние два года этот показатель увеличился с 8% до 20%, сообщают аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Специалисты отмечают, что более половины таких квартир находятся в границах старой Москвы. По 25% неликвидных лотов приходится на ТиНАО и Подмосковье. Больше всего плохо продающихся квартир зафиксировано в объектах бизнес-класса. Иногда подобное жилье может искать покупателя от 5 до 7 лет. При этом в домах класса масс-маркет количество неликвидных лотов составляет порядка 10%.

Причинами такой статистики эксперты считают неудачное расположение новостроек, а также плохую квартирографию. Не пользуются спросом покупателей нижние этажи, и не всех потребителей устраивают определенные метражи и планировки.

«Надо понимать, что 10—15% нераспроданных лотов остаются почти в каждом жилом комплексе, это стандартная практика», — говорит руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Также эксперт отмечает, что сейчас на столичном рынке появилось много объектов с удачной локацией и привлекательной концепцией, поэтому новостройки, которые не отвечают современным требованиям, теряют покупательский спрос. Большое количество неликвидных объектов в старой Москве объясняется концентрацией элитного жилья в черте города. По данным аналитиков, в новостройках эконом-класса покупателей всегда можно привлечь дополнительной скидкой, однако для потребителей квартир бизнес-класса снижение цены не является достаточной мотивацией.

«Здесь потребитель привередлив и может не согласиться выходить на сделку без доработки каких-либо деталей, одной скидкой его не убедишь», — пояснил заместитель директора Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

В среднем доля плохо продающихся квартир в элитных объектах составляет 40%. Часто такое жилье ждет своего хозяина более трех лет.

Ранее аналитики рассказали, что в начале этого года увеличился спрос на квартиры в столичных новостройках. Эксперты считают причинами такой статистики предстоящий рост ставок по ипотеке и летнюю реформу долевого строительства.