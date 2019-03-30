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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Москва, 30 марта. Жителей столичного региона ожидают небольшие дожди и плюсовая температура в субботу. Прогноз погоды на 30 марта для Москвы и области представили синоптики центра «Фобос».

Температура воздуха в столице будет находиться в диапазоне от +6 до +8 градусов. В Подмосковье термометры покажут от +4 до +9 градусов. Жителей Москвы и области в субботу ждет облачная погода с прояснениями. Также в столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля. Прогнозируются осадки и небольшое похолодание.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Метеовести
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