Руку ребенка засосало в трубу бассейна в Подмосковье

Москва, 30 марта. Подмосковные следователи начали проверку по информации о ЧП в бассейне в городе Балашиха, где ребенок рукой застрял в сливном отверстии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Следователи начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о травмировании пятилетнего мальчика в бассейне.

По предварительным данным, в одном из бассейнов Балашихи руку мальчика засосало в сливную трубу. Ребенок не мог освободиться самостоятельно и наглотался воды. Мальчика госпитализировали.

После проверки следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняют московские СМИ, инцидент произошел в бассейне «Нептун» на Разинском шоссе вечером в пятницу. Чтобы достать руку ребенка из отверстия сливной трубы ушел почти час. Уточняется, что жизни ребенка ничего не угрожает.