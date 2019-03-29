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В Москве обнаружили такси с одинаковыми номерами

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В Москве обнаружили такси с одинаковыми номерами

Москва, 29 марта. На дороге в Москве заметили два автомобиля с одинаковыми номерами, соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Оба автомобиля имеют одинаковые номера, на одном из них есть фирменная наклейка «Яндекс. Такси». На втором виден только фонарь с шашечками. 

В «Яндекс. Такси» прокомментировали, что весь таксопарк, в котором зарегистирован автомобиль с этим номером, отключен от заказов, пишет TJournal. Информация о названии компании не сообщается.

Автоэксперт Игорь Антипов считает, что этот инцидент должны проверить правоохранительные органы. Задвоением номеров нарушители могут скрывать и серьезные противоправные действия, передает «360».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Щелково два пассажира напали на таксиста. Они избили мужчину и скрылись на его автомобиле.

Автор: Ирина Селезнева
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