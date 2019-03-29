Москвич спас выброшенного на помойку енота

Москва, 29 марта. На улице Городецкой в Москве в куче мусора сотрудник ГБУ «Жилищник района Новокосино» увидел енота. Животное какое-то время сидело в сумке-переноске и ждало, пока за ним придут хозяева.

Сотрудник предприятия вызвал специалиста природоохранного предприятия, который приехал и забрал зверька в центр передержки диких животных. Мужчина считает, что бывшие хозяева пытались избавиться от енота.

Он добавил, что при выгрузке мусора в мусоровозе работает шредер. Животное могло сильно пострадать, если бы оказалось в контейнере, пишет «Вечерняя Москва».