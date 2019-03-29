В Росгвардии рассказали о секретном коде для владельцев квартир на случай ограбления

В небольшом кабинете пункта централизованной охраны трудится исключительно женский коллектив. Но на хрупких плечах операторов своеобразного колл-центра серьезная ответственность: в любое время дня и ночи сюда может поступить сигнал тревоги, решение о выезде группы реагирования должно быть принято за секунды.

В пункт централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии поступают сигналы из оборудованных устройствами сигнализации квартир, которые срабатывают в случае попытки взлома помещения. Скорость реагирования в некоторых случаях может не только помочь поймать злоумышленника и сохранить имущество, но и спасти чью-то жизнь. Подробнее — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

«У нас существует такая функция — снятие сигнализации под принуждением, — она используется тогда, когда хозяин объекта заходит в квартиру под контролем злоумышленника. В этом случае квартиросъемщик или хозяин объекта набирает специальный код, который отличается от стандартного», — рассказал начальник пункта централизованной охраны №2 межрайонного отдела вневедомственной охраны Западного округа Москвы Александр Нефедов на специальной экскурсии в пункте централизованной охраны для журналистов.

У заставившего отключить сигнализацию грабителя вряд ли возникнут вопросы: все системы будут отключены, но дежурный пульта управления в отделе вневедомственной охраны поймет, что произошло, и сразу же отправит экипаж по нужному адресу.

«Как правило, время прибытия экипажа максимально оперативное — порядка пяти минут с момента поступления сигнала о тревоге», — рассказал журналистам заместитель начальника управления вневедомственной охраны по городу Москве полковник полиции Александр Сивов.

По словам представителей Росгвардии, в экстренных случаях экипажи используют спецсигналы, объездные пути, чтобы избежать пробки, и даже пешие марш-броски, если быстро подъехать к месту предполагаемого преступления совсем не получается. Каждый экипаж — это два вооруженных и экипированных средствами бронезащиты бойца, которые, выезжая, уже знают все о том, как расположены окна и двери в охраняемом помещении, кто имеет право доступа.

Все, что происходит на месте, — это уже дело техники. Как правило, один из членов группы реагирования поднимается на самый верхний этаж на лифте, другой отсекает пути отступления, поднимаясь по лестнице. Регулярно таким способом удается поймать и задержать преступников, а также предотвратить грабеж. В ведомстве готовятся к наступлению горячей поры уже с приходом майских праздников.

«Статистика по количеству грабежей у нас практически одинаковая на протяжении всех последних лет. Сейчас мы наблюдаем небольшой спад, но это связано с сезоном. В весенне-летний период количество увеличивается, так как жители, как правило, покидают город», — отметил Александр Сивов.

На сегодня кнопка связи с пультом централизованного наблюдения вневедомственной охраны Москвы есть в 180 000 квартир столицы. Ценные вещи москвичей хранятся примерно в 3000 депозитных ячеек Росгвардии. Ежесуточно на маршруты патрулирования заступают свыше 450 автоэкипажей с группами экстренного реагирования межрайонных отделов вневедомственной охраны.

Заявки на оказание услуг по защите имущества граждан ведомство принимает как в письменном виде, так и онлайн. При этом все доходы от такой деятельности, как и положено, поступают в федеральный бюджет.