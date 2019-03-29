Снаряд времен войны нашли в Москве при земляных работах

Москва, 29 марта. На улице Складочной в Москве во время проведения земельных работ строители обнаружили снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в экстренных службах, на место происшествия прибыли взрывотехники. Территория, на которой нашли снаряд, оцеплена. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на улице Пулковская в Москве во время строительных работ нашли восемь снарядов времен войны.