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Снаряд времен войны нашли в Москве при земляных работах

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Снаряд времен войны нашли в Москве при земляных работах

Москва, 29 марта. На улице Складочной в Москве во время проведения земельных работ строители обнаружили снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в экстренных службах, на место происшествия прибыли взрывотехники. Территория, на которой нашли снаряд, оцеплена. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на улице Пулковская в Москве во время строительных работ нашли восемь снарядов времен войны.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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