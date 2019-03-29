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Москвичи увидят на выходных Марс и звездное скопление Плеяды

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Москвичи увидят на выходных Марс и звездное скопление Плеяды

Москва, 29 марта. Жители Москвы увидят яркую оранжевую звезду Марса рядом со звездным скоплением Плеяды ночью 30-31 марта, сообщили в Московском планетарии.

Марс пройдет всего в трех градусах от Плеяды, красивое астрономическое явление можно наблюдать после 22.30. Созвездие Плеяды можно различить даже невооруженым взглядом, а в полевой бинокль видны около 30 звезд.

Восхождение Плеяд до восхода Солнца означает возвращение весны. Звезды находятся в созвездии Тельца, в это время Марс перемещается ближе к Тельцу.

Ранее американские специалисты NASA сообщили, что шесть звезд Плеяд пульсируют в течение суток, одной из них на это требуется неделя.

Автор: Ирина Селезнева
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