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Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля

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Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля

Москва, 29 марта. После теплых выходных в Москве 1 апреля покажется горожанам прохладным днем. В начале рабочей недели возможны осадки, температура воздуха будет на уровне +8 градусов.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до +3 градусов, но минусовой температуры не ожидается. Теплый южный ветер сменится северо-западным, влажность воздуха понизится.

Прогнозируется, что температурные показатели начала апреля будут выше нормы. Ранее синоптики сообщили, что к выходным температура воздуха составит +11 градусов.

Автор: Ирина Селезнева
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