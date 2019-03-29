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Эксперты назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин в Москве

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Эксперты назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин в Москве

Москва, 29 марта. Разница между средней зарплатой женщин и мужчин в Москве составляет около 11 процентов, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баксакова. 

Исследования гендерного равенства москвичей были представлены 29 марта на круглом столе в Мосгордуме. Как рассказала сотрудница РАН, долгое время москвички получали 67% от заработной платы мужчин.

Но после реализации майских указов президента и повышения зарплат бюджетникам выросли женские зарплаты. Сейчас разница сократилась до 11% (женщины получают 89% от среднего заработка мужчин).

Ранее сообщалось, что российская столица вошла в тройку регионов по гендерному равенству. Эксперты учитывали не только экономическую и политическую активность, но и продолжительность и качество жизни, образование и уровень доходов.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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