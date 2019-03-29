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Москвичка месяц прожила в одной квартире с трупом умершего сына

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Москвичка месяц прожила в одной квартире с трупом умершего сына

Москва, 29 марта. Жительница района Гольяново в Москве целый месяц прожила с умершим сыном. Мать погибшего оказалась психически нездоровой, сообщил осведомленный источник.

Юрист одной из общественных организаций Москвы обратилась в полицию и сообщила о том, что работающий в компании системный администратор не выходит на работу в течение месяца. Связи с пропавшим сотрудником тоже нет.

Полиция приехала по указанному адресу, в квартире находилась 51-летняя мать пропавшего человека, она отказалась от общения с сотрудниками правопорядка. Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили труп мужчины с гнилостными изменениями, передает «360».

По предварительной информации, он скончался около месяц назад, тело передали экспертам. Женщину увезли в психиатрическую больницу, пишет НСН. Ранее сообщалось, что в квартире состоящего на учете у психиатра жителя Петербурга нашли оружие и химические реагенты.

Автор: Ирина Селезнева
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