На месте скандального роддома в Москве может появиться современная поликлиника

Москва обсуждает судьбу скандального роддома №10 (филиала Центра планирования семьи и репродукции). После того, как Роспотребнадзор нашел изъяны в работе вентиляции, 30 ноября 2018 года медучреждение закрыли на 90 дней. После этого главный врач ЦПСиР Олег Латышкевич продлил простой роддома до 30 апреля, объявил о необходимости проведения капитального ремонта и сокращении штата.

«При закрытии роддома №10, сокращении штата, переводе женской консультации в поликлинику №84 руководством департамента здравоохранения Москвы и Центра планирования семьи и репродукции грубо нарушены положения действующего законодательства РФ. В том числе нарушены положения Трудового кодекса и ФЗ №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», — заявила председатель правления Фонда поддержки и развития образования, творчества и культуры Елена Баяхчан.

За полгода простоя порядка 200 сотрудников роддома уволились или перевелись на другую работу. Еще 74 пытаются отстоять медучреждение на митингах вместе с районными активистами.

«Зюзино нужен роддом!» — скандируют участники одной из субботних акций, среди которых врачи, медсестры, родители и дети.

Накал страстей вокруг роддома 1957 года постройки не обоснован, сообщают в департаменте здравоохранения города Москвы. Еще в 2014 году столичные власти предлагали провести в здании капитальный ремонт, но врачи и местные жители запротестовали. В итоге за пять лет медучреждение пришло в упадок: обеспечить безопасное пребывание рожениц в нем не позволяет ни планировка, ни вентиляция.

«Каждая женщина хочет лежать в том роддоме, где чисто, где в палате находится туалет, душевая, где есть отдельные родблоки, детская реанимация с установленным оборудованием, где есть грамотно и функционально работающая вентиляция приточно-вытяжная, которая создает нормальный, комфортный микроклимат и в то же время соблюдение четкой стерильности. Этого нельзя сделать в старых роддомах, которые уже изжили себя!» — считает главврач Городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева, председатель Совета главных врачей Москвы Ирина Назарова.

По данным столичных властей, ЦПСиР способен принимать весь поток рожениц района Зюзино. А он в десятом роддоме составлял лишь 6–8%. Больше половины пациентов — иногородние и иностранные граждане. Общая загруженность медучреждения не превышала 40%.

«У нас сейчас очень много отремонтированных, новых родильных домов. Я вам скажу, что по всей Москве всегда есть свободные койки, куда пациентка может спокойно приехать, получить свою койку в гораздо лучших условиях», — отметила Ирина Назарова.

Рядом с районом Зюзино расположены четыре роддома с достаточным количеством свободных мест, утверждают в московском Депздраве. В них выше уровень медицинской помощи, установлено более современное оборудование. 90% рожениц района выбирали именно эти учреждения. Противники закрытия роддома аргументы властей принимать не хотят.

«За весь 2018 год не было ни одного случая младенческой смертности в этом роддоме. Мы должны с прискорбием заметить, что за последние полтора месяца в Центре планирования семьи, который так хвалят, куда всем было рекомендовано переместиться, кроме шестичасовых ожиданий к любому специалисту, погибло четыре ребенка», — сообщила Елена Баяхчан.

Что именно должно находиться на месте роддома, нужно решать москвичам, констатировали в столичном департаменте. На платформе «Активный гражданин» 40% жителей (10 603 человека) уже проголосовали за «поликлинику с женской консультацией и онкологическим дневным стационаром». 29% (7604) отдали свой голос за сохранение роддома, 25% (6736) считают, что его судьбу должны решать специалисты.

«Если это будет многопрофильная поликлиника и сюда будет входить женская консультация, причем не частная, а принадлежащая округу, то тогда, конечно, почему бы нет?» — поделилась своим мнением с корреспондентом ФАН жительница Зюзино Светлана Лебедева.

Того же мнения придерживается и москвичка Елена Шенцева.

«Удобнее, когда в одном месте. Даже если это будет и детская, и взрослая поликлиника в одном здании», — говорит она.

Местная жительница Екатерина Проненко тоже считает, что поликлиника в районе будет нелишней.

«У терапевта вообще по 40 человек на приеме, вы представляете? По 12 минут. Очень нужна [поликлиника], конечно».

В правительстве Москвы заверили: каким бы ни был исход голосования, здание Роддома №10 сохранит медицинскую направленность. В ближайшее время в нем проведут долгожданный капитальный ремонт.