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На месте скандального роддома в Москве может появиться современная поликлиника

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В Госдуме потребовали отставки министра Хрипуна из-за скандала вокруг Роддома №10

Москва обсуждает судьбу скандального роддома №10 (филиала Центра планирования семьи и репродукции). После того, как Роспотребнадзор нашел изъяны в работе вентиляции, 30 ноября 2018 года медучреждение закрыли на 90 дней. После этого главный врач ЦПСиР Олег Латышкевич продлил простой роддома до 30 апреля, объявил о необходимости проведения капитального ремонта и сокращении штата.

«При закрытии роддома №10, сокращении штата, переводе женской консультации в поликлинику №84 руководством департамента здравоохранения Москвы и Центра планирования семьи и репродукции грубо нарушены положения действующего законодательства РФ. В том числе нарушены положения Трудового кодекса и ФЗ №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», — заявила председатель правления Фонда поддержки и развития образования, творчества и культуры Елена Баяхчан.

За полгода простоя порядка 200 сотрудников роддома уволились или перевелись на другую работу. Еще 74 пытаются отстоять медучреждение на митингах вместе с районными активистами.  

«Зюзино нужен роддом!» — скандируют участники одной из субботних акций, среди которых врачи, медсестры, родители и дети.

Накал страстей вокруг роддома 1957 года постройки не обоснован, сообщают в департаменте здравоохранения города Москвы. Еще в 2014 году столичные власти предлагали провести в здании капитальный ремонт, но врачи и местные жители запротестовали. В итоге за пять лет медучреждение пришло в упадок: обеспечить безопасное пребывание рожениц в нем не позволяет ни планировка, ни вентиляция. 

На месте скандального роддома может появиться современная поликлиника

«Каждая женщина хочет лежать в том роддоме, где чисто, где в палате находится туалет, душевая, где есть отдельные родблоки, детская реанимация с установленным оборудованием, где есть грамотно и функционально работающая вентиляция приточно-вытяжная, которая создает нормальный, комфортный микроклимат и в то же время соблюдение четкой стерильности. Этого нельзя сделать в старых роддомах, которые уже изжили себя!» — считает главврач Городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева, председатель Совета главных врачей Москвы Ирина Назарова.

По данным столичных властей, ЦПСиР способен принимать весь поток рожениц района Зюзино. А он в десятом роддоме составлял лишь 6–8%. Больше половины пациентов — иногородние и иностранные граждане. Общая загруженность медучреждения не превышала 40%.

На месте скандального роддома может появиться современная поликлиника

«У нас сейчас очень много отремонтированных, новых родильных домов. Я вам скажу, что по всей Москве всегда есть свободные койки, куда пациентка может спокойно приехать, получить свою койку в гораздо лучших условиях», — отметила Ирина Назарова.

Рядом с районом Зюзино расположены четыре роддома с достаточным количеством свободных мест, утверждают в московском Депздраве. В них выше уровень медицинской помощи, установлено более современное оборудование. 90% рожениц района выбирали именно эти учреждения. Противники закрытия роддома аргументы властей принимать не хотят.

На месте скандального роддома может появиться современная поликлиника

«За весь 2018 год не было ни одного случая младенческой смертности в этом роддоме. Мы должны с прискорбием заметить, что за последние полтора месяца в Центре планирования семьи, который так хвалят, куда всем было рекомендовано переместиться, кроме шестичасовых ожиданий к любому специалисту, погибло четыре ребенка», — сообщила Елена Баяхчан.

Что именно должно находиться на месте роддома, нужно решать москвичам, констатировали в столичном департаменте. На платформе «Активный гражданин» 40% жителей (10 603 человека) уже проголосовали за «поликлинику с женской консультацией и онкологическим дневным стационаром». 29% (7604) отдали свой голос за сохранение роддома, 25% (6736) считают, что его судьбу должны решать специалисты.

На месте скандального роддома может появиться современная поликлиника

«Если это будет многопрофильная поликлиника и сюда будет входить женская консультация, причем не частная, а принадлежащая округу, то тогда, конечно, почему бы нет?» — поделилась своим мнением с корреспондентом ФАН жительница Зюзино Светлана Лебедева.

Того же мнения придерживается и москвичка Елена Шенцева.

«Удобнее, когда в одном месте. Даже если это будет и детская, и взрослая поликлиника в одном здании», — говорит она. 

На месте скандального роддома может появиться современная поликлиника

Местная жительница Екатерина Проненко тоже считает, что поликлиника в районе будет нелишней.

«У терапевта вообще по 40 человек на приеме, вы представляете? По 12 минут. Очень нужна [поликлиника], конечно».

В правительстве Москвы заверили: каким бы ни был исход голосования, здание Роддома №10 сохранит медицинскую направленность. В ближайшее время в нем проведут долгожданный капитальный ремонт. 

Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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