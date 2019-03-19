Фестиваль «Крымская весна» в Москве посетили более 800 тыс. человек

Москва, 19 марта. Более 800 тыс. человек посетили фестиваль «Крымская весна» в Москве с 16 по 18 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Фестиваль проходил на 13 площадках города, включая парк «Зарядье», парк Горького и «Сокольники». В общей сложности за три дня мероприятия посетили более 800 тыс. москвичей и гостей столицы.

В столичной полиции отметили, что нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Трехдневный фестиваль посвящен пятилетию вхождения Крыма в состав России. В частности, в Митино прошла выставка реплик костюмов и доспехов русских воинов. На Городецкой улице москвичей встречали жители средневековой Генуэзской крепости, а на бульваре Дмитрия Донского представители семи известных крымских санаториев рассказали гостям об отдыхе на местных курортах.

В парке «Зарядье» состоялась выставка «На берегах цветущих Крыма», рассказывающая о культуре полуострова, а также экспозиция «Заповедное посольство», посвященная «Артеку».

Пять лет назад крымчане отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступило за воссоединение с РФ. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

О том, какой путь прошел Крым за последние пять лет, и как жители полуострова отмечают первый юбилей, читайте в материале Федерального агентства новостей.