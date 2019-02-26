В подмосковных Химках ястреб убивает голубей прямо на глазах у жителей

Химки, 26 января. В подмосковных Химках ястреб нападает на голубей. Местные жители обеспокоены действиями хищной птицы.

Ястреб открыл сезон охоты на голубей. Он хватает птиц и терзает их прямо на глазах испуганных горожан. Жительница Химок Александра К. рассказала, что во время прогулки с ребенком видела обедающего ястреба на Юбилейном проспекте.

«Ребенок испугался, и я не меньше его. Просто ужас!» – подытожила женщина.

Сайт «Подмосковье сегодня» разместил видео очередной трапезы хищника. Некоторые химчане утверждают, что в городе орудует целая стая ястребов.