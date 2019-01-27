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Небольшой снег и мороз: синоптики рассказали о погоде в Москве 27 января

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Небольшой снег и мороз: синоптики рассказали о погоде в Москве 27 января
Москва, 27 января. В центре погоды «Фобос» сообщили, что 27 января прогнозируется облачная погода, местами метель. Температура воздуха составит 5 градусов мороза.

Максимальная температура воздуха в столичном регионе составит 7 градусов мороза, в Московской области столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза.

Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет на уровне 740 мм ртутного столба. Из-за снежных заносов и гололедицы на дорогах автомобилистов просят пересесть на общественный транспорт.

Автор: Ирина Селезнева
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