Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя Mercedes на МКАД

Москва, 27 января. Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя иномарки на МКАД, которое произошло 29 июля прошлого года, говорится в сообщении СК РФ по Москве.

Тело погибшего обнаружили на 32-м километре МКАД с множественными колото-резаными ранами возле Mercedes. Им оказался мужчина 1958 года рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержан мужчина 1995 года рождения, ему предъявили обвинение, ведется расследование.