Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя Mercedes на МКАД

1 770
0 Оставить комментарий

Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя Mercedes на МКАД

Москва, 27 января. Полиция задержала подозреваемого в убийстве водителя иномарки на МКАД, которое произошло 29 июля прошлого года, говорится в сообщении СК РФ по Москве.

Тело погибшего обнаружили на 32-м километре МКАД с множественными колото-резаными ранами возле Mercedes. Им оказался мужчина 1958 года рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержан мужчина 1995 года рождения, ему предъявили обвинение, ведется расследование.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.