Водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве
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Москва, 27 января. В российской столице 27 января продолжится снегопад. В информцентре транспортного комплекса Москвы попросили водителей пересесть на общественный транспорт.
На дорогах образуется гололед, в течение дня в Москве ожидаются метели. Видимость на трассе значительно снизится, тормозной путь увеличится.
В то же время наземный транспорт и столичная подземка работают в штатном режиме. Городской транспорт готов к увеличенным нагрузками в непогоду. Из-за непогоды в московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов.