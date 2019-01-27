Водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве

Москва, 27 января. В российской столице 27 января продолжится снегопад. В информцентре транспортного комплекса Москвы попросили водителей пересесть на общественный транспорт.

На дорогах образуется гололед, в течение дня в Москве ожидаются метели. Видимость на трассе значительно снизится, тормозной путь увеличится.

В то же время наземный транспорт и столичная подземка работают в штатном режиме. Городской транспорт готов к увеличенным нагрузками в непогоду. Из-за непогоды в московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов.