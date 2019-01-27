Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Москва, 27 января. Более 20 рейсов задержаны и 11 отменены в аэропортах Москвы утром 27 января, что подтверждается сервисом «Яндекс.Расписание».

На 7.30 во аэропорту «Внуково» 3 рейса задержаны, еще два рейса отменили. В аэропорту «Домодедово» 4 рейса задержали, 9 отменили, в аэропорту «Шереметьево» задержали 17 вылетов.

Спасатели предупредили об ухудшении погоды. 27 января ожидается сильный снег и метель с порывами ветра 17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, водителям необходимо быть крайне внимательными во время вождения.