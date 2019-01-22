Синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник

Москва, 22 января. Жителей и гостей российской столицы предупредили о морозе во вторник. Соответствующая информация появилась на портале «Метеоновости».

Переменная облачность ожидается 22 января в Москве, столбик термометра покажет от минус 15 до минус 17 градусов утром, а в Московской области прогнозируется до 20 градусов мороза. Днес станет теплее — в столице около минус 11 градусов, а в области до 15 градусов мороза.

Атмосферное давление приблизится к норме, западный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Напомним, московских автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы на дорогах.