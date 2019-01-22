Около 300 пар поженятся в День святого Валентина в Москве

Москва, 22 января. Порядка 300 пар решили узаконить отношения в Москве в День всех влюбленных.

Почти 290 заявлений на регистрацию брака подали влюбленные в московские ЗАГСы, они решили пожениться 14 февраля, в День всех влюбленных, передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова начальника управления ЗАГС города Елены Ефремовой.

«По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы», — рассказала Ефремова.

Отметим, самыми популярными датами для регистрации брака в Москве являются День семьи, любви и верности в июле и День города в сентябре.