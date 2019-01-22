Более 600 человек эвакуировали из студенческого общежития на севере Москвы

Москва, 22 января. Более 600 человек эвакуировали из студенческого общежития Российского государственного социального университета на севере Москвы. Об этом рассказали в экстренных службах российской столицы.

Отмечается, что в одной из комнат общежития по улице Полещеева произошло возгорание. Из здания срочно были выведены 630 человек.

По данным РИА Новости, в одной из комнат горели личные вещи на площади шести квадратных метров. Огонь был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее общежитие Тимирязевской академии загорелось в Москве. Пожар начался в комнате студентов, выгорел один этаж. Учащиеся вовремя эвакуировались, пострадавших нет.