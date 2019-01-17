Популярность бесплатного Wi-Fi в пригородных электричках выросла вдвое в Москве

Москва, 17 января. Пассажиры пригородных электричек больше десяти миллионов раз подключались к бесплатному Wi-Fi в 2018 году. Соответствующая информация появилась на «Официальном сайте Мэра Москвы».

В 2017 году к бесплатному Wi-Fi, к примеру, подключались 5,6 миллионов раз, то есть в два раза меньше, чем в ушедшем году.

«Объем переданного трафика с января по декабрь прошлого года тоже увеличился до 1,8 млн ГБ. Это на 50 процентов больше, чем в 2017 году», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, пассажиры чаще всего смотрели видео и слушали музыку, общались в социальных сетях и мессенджерах. Сеть Wi-Fi наиболее востребована у людей от 25 лет 34 лет, что составляет около 35 процентов всех пользователей, отмечает «Вечерняя Москва».