Стало известно, когда в Москву вернется похолодание

Москва, 14 января. Жителей и гостей российской столицы предупредили, что к середине недели ожидается похолодание. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

К середине недели, в именно со среды, высота сугробов увеличится еще до пяти сантиметров. В понедельник, 14 января, столбик термометра опустится от минус одного до минус трех градусов в Москве, а по области ожидается до пяти градусов мороза.