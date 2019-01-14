Стало известно, когда в Москву вернется похолодание
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Москва, 14 января. Жителей и гостей российской столицы предупредили, что к середине недели ожидается похолодание. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».
К середине недели, в именно со среды, высота сугробов увеличится еще до пяти сантиметров. В понедельник, 14 января, столбик термометра опустится от минус одного до минус трех градусов в Москве, а по области ожидается до пяти градусов мороза.
«… начиная со среды температура будет постепенно понижаться до значений минус 5–7 градусов, по ночам до минус 10–12 градусов», — отметили синоптики.