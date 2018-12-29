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Спасатели в Москве вытащили провалившегося под лед рыбака

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Спасатели в Москве вытащили провалившегося под лед рыбака

Москва, 29 декабря. Спасатели помогли провалившемуся под лед москвичу. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мужчина, который отправился на зимнюю рыбалку, провалился под лед утром 29 декабря в Кожуховском. Его заметил вахтенный наблюдатель. На помощь незамедлительно отправилось спасательное судно на воздушной подушке «Славир-9» с дежурной сменой.

«В 450 метрах от станции спасатель в гидрокомбинезоне на страховочном тросе спустился на лед и ползком добрался до провалившегося в ледяную полынью мужчины», — подчеркивается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
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