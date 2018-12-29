Спасатели в Москве вытащили провалившегося под лед рыбака

Москва, 29 декабря. Спасатели помогли провалившемуся под лед москвичу. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мужчина, который отправился на зимнюю рыбалку, провалился под лед утром 29 декабря в Кожуховском. Его заметил вахтенный наблюдатель. На помощь незамедлительно отправилось спасательное судно на воздушной подушке «Славир-9» с дежурной сменой.