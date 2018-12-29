Пассажиропоток метро Москвы вырос до 9,2 млн человек перед Новым годом

Москва, 29 декабря. Пассажиропоток столичного метро вырос до 9,2 миллионов человек перед Новым годом. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе подземки.

В сутки порядка 9,2 миллионов человек пользуются услугами метрополитена. Пассажиропоток вырос в преддверии новогодних и рождественских праздников. В обычные дни порядка восьми миллионов человек перевозит московское метро.

«Метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни — все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — передали в пресс-службе метро.

Отметим, почти 37 миллионов жителей и гостей города воспользовались столичной подземкой с 24 декабря. Этот показатель выше прошлогодних на 1,1 миллион человек.