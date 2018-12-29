Газопровод загорелся в Подмосковье: опубликовано видео

Москва, 29 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в подмосковном Серпухове: произошел пожар на газопроводе. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Пожар произошел на газопроводе между деревнями Иваньково и Калиново. Из-за утечки газа было зафиксировано мощное открытое пламя порядка 15 метров.

Угроза населенным пунктам отсутствует. О пострадавших к настоящему моменту информации не поступало. Детальная информация уточняется.