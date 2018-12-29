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Внедорожник за 8,5 миллиона рублей угнали с подземной парковки в Новой Москве

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Внедорожник за 8,5 миллиона рублей угнали с подземной парковки в Новой Москве

Москва, 29 декабря. Иномарку за 8,5 миллионов рублей угнали в поселении Московский в ТиНАО. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В отделение правоохранительных органов 28 декабря обратился мужчина 1975 года рождения, который заявил, что неизвестный угнал с подземного паркинга на улице Татьянин Парк автомобиль Toyota Land Cruiser.

«Материальный ущерб составил 8,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время возбудили уголовное дело, сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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