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Пруды и озера в Москве начали насыщать кислородом для зимовки рыб

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Пруды и озера в Москве начали насыщать кислородом для зимовки рыб

Москва, 29 декабря. Пруды и озера российской столицы стали насыщать кислородом для зимовки рыб, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Большее чем на 200 прудах и озерах Москвы пробурили лунки в толще льда не менее 12 сантиметров для того, чтобы рыбы могли дышать в воде зимой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

«В основном аэрация проводится на непроточных водоемах, проточные реже в ней нуждаются, так как полностью они не замерзают. Однако все зависит от морозов и количества снега», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты в случае недостатка кислорода в водоеме устанавливают компрессор и подают воздух через шланг.

Автор: Алексей Громов
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