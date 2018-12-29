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МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и изморози 29 декабря

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МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и изморози 29 декабря

Москва, 29 декабря. Жителей и гостей Московской области предупреждают о тумане и измороси в субботу. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, опубликованные на сайте ГУ МЧС России по области.

В субботу, 29 декабря, синоптики обещают туман с ухудшением видимости до тысячи метров и изморозь, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и аккуратными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — сообщают синоптики.

Автор: Алексей Громов
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