Названы самые популярные услуги центров «Мои документы» в Москве

Москва, 29 декабря. Москвичи в центрах «Мои документы» чаще всего спрашивали о жилищном учете. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы»

В центрах «Мои документы» назвали самые популярные услуги 2018 года. В частности, жители города чаще всего получали информацию о жилищном учете.

Также они обращались с просьбой выдать единый платежный документ, выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и провести перерасчет жилищно-коммунальных платежей. За последней услугой обратились 2,4 миллиона человек.

Кроме этого, более 2,3 миллиона москвичей обращались в центры для того, чтобы оформить социальную карту, пишет РИАМО.