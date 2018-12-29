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Пасмурная погода и слабый снег ждут москвичей 29 декабря

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Пасмурная погода и слабый снег ждут москвичей 29 декабря

Москва, 29 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о пасмурной погоде 29 декабря. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В субботу, 29 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторый районах возможен снег. Ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.

«Столбики термометров покажут в городе до минус семи градусов, атмосферное давление будет слабо расти», — пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова Евгения Тишковца.

Автор: Алексей Громов
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