Пасмурная погода и слабый снег ждут москвичей 29 декабря

Москва, 29 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о пасмурной погоде 29 декабря. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В субботу, 29 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторый районах возможен снег. Ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.