Пасмурная погода и слабый снег ждут москвичей 29 декабря
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Москва, 29 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о пасмурной погоде 29 декабря. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В субботу, 29 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторый районах возможен снег. Ветер будет дуть со скоростью до шести метров в секунду.
«Столбики термометров покажут в городе до минус семи градусов, атмосферное давление будет слабо расти», — пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова Евгения Тишковца.