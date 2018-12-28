Несколько Дедов Морозов прыгнули с парашютом с высотки на Новом Арбате, ФАН публикует видео 

Москва, 28 декабря. Около десяти человек в костюмах Дедов Морозов прыгнули с высотки на Новом Арбате. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео опасных прыжков.

Очевидцы засняли на видео, как вечером в пятницу на Новом Арбате с высотки прыгнула с парашютом группа Дедов Морозов. Всего было около 10 человек.

Молодые люди в костюмах по очереди совершали прыжки и в полете поздравляли всех с наступающим Новым годом. Приземлившись, они спешно покинули место.

Очевидцы отмечают, что прыжки выглядели впечатляюще, но очень опасно: молодые люди приземлялись на тротуар рядом с оживленной дорогой.