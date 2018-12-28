Власти Москвы призвали не приносить пиротехнику на Красную площадь в Новый год
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Москва, 28 декабря. Жителей и гостей российской столицы просят не приносить пиротехнику и не пить на Красной площади в новогоднюю ночь.
Горожанам и туристам напоминают, что приносить пиротехнику в места массовых гуляний не стоит, также их просят не употреблять алкогольные напитки на площадках, где будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Новому году.
По словам главы департамента Владимира Черникова, запускать любую пиротехническую продукцию в местах скопления людей категорически запрещено, это касается и распития спиртных напитков.
«Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади, — не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это запрещено», — отметил Черников.