Число вызовов скорой помощи в Подмосковье выросло на 15% в декабре

Москва, 28 декабря. Жители Московской области стали чаще обращаться в скорую помощь в декабре из-за простуды. Соответствующую информацию в интервью РИАМО озвучил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Количество обращений в скорую помощь в связи с простудными заболеваниями в декабре текущего года выросло на 15 процентов по сравнению с показателями ноября.

«Но количество экстренных вызовов всегда одинаково. Немного возрос травматизм на дорогах, но если взять в рамках года, то цифры не меняются», — отметил Какурин.

Также он сообщил, что последние десять дней декабря сотрудники скорой помощи могут обслуживать до ста тысяч вызовов.