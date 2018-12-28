Хороший парень и достойный игрок: Шалимов поделился воспоминаниями о Зимине

Москва, 28 декабря. Виктор Шалимов поделился воспоминаниями о Евгении Зимине, который ушел из жизни в пятницу в возрасте 71 года, передает «360».

По словам Шалимова, который играл с хоккеистом в московском «Спартаке» и сборной СССР, Зимин был хорошим человеком и достойным игроком, который очень любил хоккей. Даже после завершения спортивной карьеры он оставался в игре.

«К сожалению, люди уходят, но всем запомнится, что он много отыграл в «Спартаке» и сборной. Два гола в первом матче канадским профессионалам забил — но это уже по игре, в которой он был техничным и сильным», — отметил Шалимов.

Также он подчеркнул, что одна из этих шайб Зимина стала первой для сборной СССР в рамках «Суперсерии-1972», и это, действительно, важно.

Напомним, прощание с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Евгением Зиминым пройдет 29 декабря в Николо-Архангельском крематории.