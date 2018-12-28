В Подмосковье откроют 200 всесезонных зон отдыха

Москва, 28 декабря. Девять мест отдыха для горожан откроют в Московской области до конца декабря 2018 года. Об этом пишет «360» со ссылкой на данные, полученные от министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Согласно задаче, поставленной губернатором Подмосковья, в лесах необходимо создать 200 мест отдыха, а до 30 декабря 2018 года — девять зон.

Первые места отдыха появятся в следующих городских округах и муниципальных округах: Подольск, Ликино-Дулево, Воскресенский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Наро-Фоминск, Клин, Красногорск, Луховицы. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».