В Подмосковье откроют 200 всесезонных зон отдыха
Москва, 28 декабря. Девять мест отдыха для горожан откроют в Московской области до конца декабря 2018 года. Об этом пишет «360» со ссылкой на данные, полученные от министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.
Согласно задаче, поставленной губернатором Подмосковья, в лесах необходимо создать 200 мест отдыха, а до 30 декабря 2018 года — девять зон.
Первые места отдыха появятся в следующих городских округах и муниципальных округах: Подольск, Ликино-Дулево, Воскресенский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Наро-Фоминск, Клин, Красногорск, Луховицы. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Цель нашего пилотного проекта: перейти от дикой рекреации, при которой наносится ущерб лесу и природе, появляется мусор в лесу и возникают проблемы с пожарной безопасностью, к комфортному и безопасному отдыху на хорошо организованных участках леса», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.