Москвич жестоко изрезал ножом мать и запер ее в квартире

Москва, 28 декабря. Москвич изрезал ножом мать, закрыл ее в квартире и скрылся с места происшествия.

Как стало известно ФАН, 27 декабря в отделение правоохранительных органов обратилась женщина 1972 года рождения, которая сообщила, что ее сын 1993 года рождения напал на нее с ножом в квартире, которая расположена в Михневском проезде.

Молодой человек жестоко изрезал мать, после чего запер ее в квартире и скрылся в неизвестном направлении. Женщину с резанами ранами лица и ног госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у нее резаные раны обеих ушных раковин, перелом костей носа, резаные раны левой лобной, правой височной области и кисти.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.