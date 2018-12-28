Москвичам обещают десятиградусный мороз в новогоднюю ночь
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Москва, 28 декабря. Жителям и гостям российской столицы обещают десятиградусный мороз в новогоднюю ночь.
В новогоднюю ночь столбик термометра опустится от минус пяти до десяти градусов мороза. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Погода будет однозначно лучше, чем в предыдущую новогоднюю ночь, когда был дождь с мокрым снегом», — заметил Вильфанд.
На следующий день столбик термометра будет показывать от минус трех до минус восьми градусов.