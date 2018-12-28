Москвичам обещают десятиградусный мороз в новогоднюю ночь

Москва, 28 декабря. Жителям и гостям российской столицы обещают десятиградусный мороз в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь столбик термометра опустится от минус пяти до десяти градусов мороза. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет однозначно лучше, чем в предыдущую новогоднюю ночь, когда был дождь с мокрым снегом», — заметил Вильфанд.

На следующий день столбик термометра будет показывать от минус трех до минус восьми градусов.