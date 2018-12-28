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Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора «Локомотива»

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Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора «Локомотива»

Москва, 28 декабря. Спортивный директор московского «Локомотива» заявил об уходе с поста, передает «360».

Эрик Штоффельсхаус покидает пост спортивного директора футбольного клуба, на его место придет Владимир Кузьмичев. По словам Штоффельсхауса, он принял такое решение из-за реструктуризации управленческого состава «Локомотива».

«Таким образом, у будущего руководства будет возможность вовремя отреагировать на изменения, а я смогу без спешки позаботиться о своей будущей карьере», — отметил Штоффельсхаус.

Он подчеркнул, что время работы в клубе — самое замечательное. За этот период, по мнению Штоффельсхауса, удалось создать клуб, который будет претендовать на титулы.

«… спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное», — написал на своей странице в Instagram Штоффельсхаус.

Автор: Алексей Громов
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