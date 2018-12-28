Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора «Локомотива»

Москва, 28 декабря. Спортивный директор московского «Локомотива» заявил об уходе с поста, передает «360».

Эрик Штоффельсхаус покидает пост спортивного директора футбольного клуба, на его место придет Владимир Кузьмичев. По словам Штоффельсхауса, он принял такое решение из-за реструктуризации управленческого состава «Локомотива».

«Таким образом, у будущего руководства будет возможность вовремя отреагировать на изменения, а я смогу без спешки позаботиться о своей будущей карьере», — отметил Штоффельсхаус.

Он подчеркнул, что время работы в клубе — самое замечательное. За этот период, по мнению Штоффельсхауса, удалось создать клуб, который будет претендовать на титулы.